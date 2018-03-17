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Yıldırım Seferberlik...

Taraftar dünkü idmana gelip büyük destek verdi. Başkan da takımı yalnız bırakmadı. Yıldırım, “Size güveniyorum. Kazanacağız ve şampiyon olacağız” dedi

Yıldırım Seferberlik...
, derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Son yapılan antrenmana gelen Sarı-Lacivertli taraftarlar tezahüratlarla futbolculara moral verirken, Başkan ve Asbaşkan Mahmut Uslu idmanı takip etti.

DERBİ ZATEN SİZİN İŞİNİZ!
Kocaman ile bir süre görüştüğü bildiren Yıldırım, Sarı-Lacivertli futbolculara bir konuşma yaptı. Yıldırım, "Size güvenim tam. Derbi sizin işiniz. Yarın (bugün) kazanacağız ve şampiyon olacağız" dedi.

AYKUT KOCAMAN'DAN ŞUT EMRİ
Dünkü çalışmada Aykut Kocaman, takımına yan top çalışması yaptırdı. Tecrübeli teknik adam "Kaleyi gören vursun. Diurekt sonuca gidin. Çekilen şutu da herkes takip etsin. Dönen toplara ilk biz dokunalım" dedi.
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