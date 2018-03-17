Yıldırım Seferberlik...

Fenerbahçe, Galatasarayderbisinin hazırlıklarınıdün yaptığı antrenmanlatamamladıve kampa girdi. Son yapılanantrenmana gelenSarı-Lacivertlitaraftarlartezahüratlarlafutbolculara moralverirken, Başkan Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Mahmut Usluidmanıtakip etti.
DERBİ ZATEN SİZİN İŞİNİZ! Kocamanile bir süre görüştüğü bildiren Yıldırım, Sarı-Lacivertli futbolculara bir konuşma yaptı. Yıldırım,"Size güvenimtam. Derbi sizin işiniz.Yarın (bugün)kazanacağız ve şampiyonolacağız" dedi.
AYKUT KOCAMAN'DAN ŞUT EMRİ Dünküçalışmada Aykut Kocaman, takımına yan top çalışması yaptırdı. Tecrübeli teknik adam "Kaleyi gören vursun. Diurekt sonuca gidin. Çekilen şutu da herkes takip etsin. Dönen toplara ilk biz dokunalım" dedi.
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