Ve sahne sizin
19.00’da hayat duracak... Ezeli rakipler kozlarını paylaşacak. Ya Fener’in müthiş serisi sürecek ya Aslan tarih yazacak.
FENER ÜÇ PUANA KİLİTLENDİ
Derbiye lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde çıkan Fener'in kazanmaktan başka bir düşüncesi yok... Kanarya 1999 yılından bu yana Kadıköy'de süren geleneği devam ettirmeyi planlıyor.
CİMBOM SERİYİ BİTİRİR Mİ?
Cimbom da kağıt üzerinde beraberlik iyi bir sonuç olsa da derbiye galibiyet için çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, 18 yıldır yenemediği ezeli rakibi önündeki kötü seriye artık son vermenin planlarını yapıyor.
KANARYA HER ALANDA ÜSTÜN
Ezeli rekabette Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü dikkat çekiyor. Kanarya geride kalan 386 derbinin 146'sını kazanırken, 123 yenilgi yaşadı. Fener gollerde de 532'ye 482 önde bulunuyor.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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