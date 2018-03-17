Ümraniye’de kemik sesleri!

Beşiktaş, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneşyönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda, kondisyon, taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı. Siyah- Beyazlı futbolcuların antrenman boyunca bir hayli hırslı oldukları gözlendi.
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