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Ümraniye’de kemik sesleri!

maçının hazırlıklarını sürdüren idmanından kemik sesleri yükseldi.

Ümraniye’de kemik sesleri!
, 'de Medipol ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda, kondisyon, taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı. Siyah- Beyazlı futbolcuların antrenman boyunca bir hayli hırslı oldukları gözlendi.
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