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Son 15 dakikada gollere dikkat...

ve ’ın bu sezon ’de oynadığı maçların son 15 dakikaları çok gollü geçti.

Son 15 dakikada gollere dikkat...

'de kozlarını paylaşacak olan ile 'ın bu sezon 'de yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri gol bakımından çok daha hareketli geçiyor. Fenerbahçe son 15 dakikada 11 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Galatasaray da son 15 dakikalık periyotlarda attığı 15 gole karşılık kalesinde 7 gole engel olamadı.

49 GOLÜN 20'Sİ
Derbi öncesi dikkat çeken bir başka nokta ise Fenerbahçe'nin maçların son yarım saatinde adeta coşması. Sarı-Lacivertliler ligde attığı 49 golün 20'sini maçların bu diliminde kaydetti.

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