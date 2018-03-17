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Paşa’yı yıkan hayata döndü...

10 kişi kalan ’yı Deniz, Doukara ve Harun ile geçti. Ligde 3 maç sonra kazandı.

Paşa’yı yıkan Antalya hayata döndü...
Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi 26. hafta maçında deplasmanda 'yı 3-2 mağlup etti. Konuk ekip maçta 42. dakikada Deniz'in golüyle 1-0 öne geçti. 53'te Doukara skoru 2-0 yaptı. 50. dakikada Mensah'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Kasımpaşa 67 ve 70. dakikalarda Diagne'nin golleriyle durumu 2-2'ye getirdi. Maçta son sözü 82. dakikada Harun Alpsoy söyledi ve maçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla ligde 3 maç sonra galip gelen Kırmızı-Beyazlılar ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

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