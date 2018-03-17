Osmanlı rahat kazandı

Osmanlıspor,zayıf rakibiKarabükspor'udeplasmanda 4-0mağlup ederekligde üst üste 2.galibiyetini aldı.Osmanlıspor'ungollerini 22. ve 90.dakikalarda SerdarGürler ile 41ve 47. dakikalardaMehmet Batdalkaydetti. Konukekip bu galibiyetleligde kalma yolundada önemil birzaferi imza attı.
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Karabük maçı sonrası, "Galibiyeti hakettik. Kazanmakçok önemliydi"diye konuştu.
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