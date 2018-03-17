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Osmanlı rahat kazandı

’ü deplasmanda 4-0 yendi.

Osmanlı rahat kazandı
, zayıf rakibi spor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Osmanlıspor'un gollerini 22. ve 90. dakikalarda Serdar Gürler ile 41 ve 47. dakikalarda Mehmet Batdal kaydetti. Konuk ekip bu galibiyetle ligde kalma yolunda da önemil bir zaferi imza attı.

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Karabük maçı sonrası, "Galibiyeti hak ettik. Kazanmak çok önemliydi" diye konuştu.
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