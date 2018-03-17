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Kocaman’dan sürpriz yok...

derbi 11’inde değişikliğe gitmeyecek. Aatıf yine sol kanatta. Sağ bekte de Isla’nın yerine Şener oynayacak.

Kocaman’dan sürpriz yok...
Teknik Direktörü , zorlu derbide Malatya maçının 11'ini bozmayacak. Haftalardır yedek olan Valbuena derbiye yine yedek kulübesinde başlayacak. Solda Aatıf forma giyecek. Formuyla formayı kapan Şener de sağbekte Isla'yı kesmeye devam edecek. Valbuena ve Alper ise Kocaman'ın ilk hamleleri olacak.
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