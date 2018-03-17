Kartal için 3 puandan fazlası...

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 3 puandan fazla anlamlar taşıyor... Siyah-Beyazlılar, rakibini deplasmanda mağlup ederse bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanmış olacak. 23. hafta Fenerbahçe'yi evinde 3-1 mağlup eden Kartal, sonrasında ise Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 ve G.Birliği'ni de 1-0 ile geçmişti.

FENERBAHÇE SONLANDIRDI

Beşiktaş, bu sezon ayrıca 3. haftadan itibaren Bursaspor, Karabük ve Konyaspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış ancak bu seri Kadıköy'deki Fenerbahçe mağlubiyetiyle sonlanmıştı.

SERİYİ DOKUZ MAÇA ÇIKARTACAK

Siyah Beyazlı ekip, Başakşehir'e mağlup olmaması durumunda ayrıca bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini de yakalayacak. Kartal, rakibine yenilmediği taktirde bu seriyi 9 maça çıkartacak.



DERBİ HAFTASI ÇOK ÖNEMLİ

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı haftada kazanarak avantaj sağlamak istiyor. Başakşehir kaybeder, F.Bahçe de evinde kazanırsa Beşiktaş, zirvede G.Saray ile aynı puana gelecek.