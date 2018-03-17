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G.Saray’ı 3-0 yenen avantajı kaptı...

G.Saray’ı 3-0 yenen Vakıfbank avantajı kaptı...
Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında VakıfBank, Galatasaray'ı deplasmanda 15-25, 23- 25, 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Seride iki galibiyet alan takımın tur atlayacağı eşleşmede ilk maçı kazanan VakıfBank böylelikle önemli bir avanaj elde etmiş oldu. Öte yandan yarı final serisinin diğer maçında Fenerbahçe bugün saat 14.00'te Eczacıbaşı Vitra'yı konuk edecek.
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