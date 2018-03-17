G.Saray’ı 3-0 yenen Vakıfbank avantajı kaptı...

VestelVenus Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında VakıfBank,Galatasaray'ı deplasmanda 15-25, 23-25, 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederekseride 1-0 öne geçti. Seride iki galibiyet alan takımın tur atlayacağı eşleşmede ilk maçı kazanan VakıfBank böylelikle önemli bir avanaj elde etmiş oldu. Öte yandan yarı final serisinin diğer maçında Fenerbahçe bugün saat 14.00'teEczacıbaşı Vitra'yı konuk edecek.
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