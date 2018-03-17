G.Saray dev derbi öncesinde tek yürek tek bilek...

Bu akşam sezonun kader virajlarından birisini Kadıköy'de dönecek olan Galatasaray kenetlendi... Fatih Terim'in kararıyla uzun bir aradan sonra TT Stadı'nda taraftarlara açılan idmana taraftarlar adeta akın etti. Yaklaşık 30 bin taraftar dünkü antrenmanı stadyumdan takip ederek futbolculara moral verdi.

DERBİ ATEŞİNİ YAKTILAR

Takımı bu önemli günde yalnız bırakmayan Sarı-Kırmızılı taraftarlar yaktıkları meşalelerle TT Stadı'nda müthiş bir atmosfer oluşturdu. Derbi öncesi yapılan idmanda tarihi görüntüler ortaya çıktı.



TRİBÜNLERİ SELAMLADILAR

Tribünler Fatih Terim ve futbolcuları adeta bağrına basarken, müthiş bir birliktelik yaşandı. İdman öncesinde futbolcular tek tek tribünleri selamlarken, en büyük ilgi yine Terim'e gösterildi.







TERİM TAKIMA ÇOK GÜVENİYOR

Verilen büyük destek F.Bahçe derbisi öncesi takıma tam anlamıyla doping oldu. Terim'in en kritik taktik idmanı basına açması, "Takımına çok güveniyor" diye yorumlandı.