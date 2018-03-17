Fener'e son saniye şoku

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 26. hafta maçında sahasında lider CSKA Moskova'ya son saniye basketiyle 81-79 kaybetti. Karşılaşmada ilk çeyrek konuk ekibin 25-23'lük üstünlüğü ile sona erdi. Başa baş geçen ikinci çeyrek sonrası CSKA Moskova soyunma odasına 44-40'lık skor avantajı ile giden taraf oldu.
FENER 3. ÇEYREKTE COŞTU
Taraftarının da desteğini alarak üçüncü çeyreğe müthiş başlayan Fenerbahçe Doğuş etkili savunmasıyla rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve karşılaşmada son 10 dakikaya 58-54 önde girdi.
DE COLO'YU DURDURAMADIK
CSKA Moskova nefes kesen maçı De Colo'nun son saniye basketiyle 81-79 kazandı. F.Bahçe'de 18 sayı atan Melli maçın en skoreri oldu. Ayrıca Sarı-Lacivertliler bu sezonki 8. mağlubiyetini aldı.
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