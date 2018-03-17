Fener'e son saniye şoku

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 26. hafta maçında sahasında lider CSKA Moskova'ya son saniye basketiyle 81-79 kaybetti. Karşılaşmada ilk çeyrek konuk ekibin 25-23'lük üstünlüğü ile sona erdi. Başa baş geçen ikinci çeyrek sonrası CSKA Moskova soyunma odasına 44-40'lık skor avantajı ile giden taraf oldu.



​FENER 3. ÇEYREKTE COŞTU

Taraftarının da desteğini alarak üçüncü çeyreğe müthiş başlayan Fenerbahçe Doğuş etkili savunmasıyla rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve karşılaşmada son 10 dakikaya 58-54 önde girdi.

DE COLO'YU DURDURAMADIK

CSKA Moskova nefes kesen maçı De Colo'nun son saniye basketiyle 81-79 kazandı. F.Bahçe'de 18 sayı atan Melli maçın en skoreri oldu. Ayrıca Sarı-Lacivertliler bu sezonki 8. mağlubiyetini aldı.