Brezilyalı yıldız, Donk’un 1 adım önünde...

Devderbi öncesi Galatasaray'da en çok merak edilen konu, ön liberoda kimin oynayacağı... Hafta başından bu yana idmanlarda Fernando ve Donk'u dönüşümlü olarak oynatan teknik direktör Fatih Terimkesin kararını henüs vermedi. Alınan bilgilere göre tecrübeli ve kalitesiyle Fernando bir adım önde gözüküyor.
MAÇ EKSİĞİ SIKINTISI Fakat Brezilyalıyıldızın maç eksiğinin olması Terim'i düşündürüyor. Tecrübeli hocanın kesin kararını derbiden birkaç saat öncesinde vermesi bekleniyor.
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