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Brezilyalı yıldız, ’un 1 adım önünde...

İlk 11’de 10 ismi belirleyen , ön libero konusunda kesin kararını maçtan birkaç saat önce verecek.

Brezilyalı yıldız, Donk’un 1 adım önünde...
Dev derbi öncesi Galatasaray'da en çok merak edilen konu, ön liberoda kimin oynayacağı... Hafta başından bu yana idmanlarda ve 'u dönüşümlü olarak oynatan teknik direktör kesin kararını henüs vermedi. Alınan bilgilere göre tecrübeli ve kalitesiyle Fernando bir adım önde gözüküyor.

MAÇ EKSİĞİ SIKINTISI
Fakat Brezilyalı yıldızın maç eksiğinin olması Terim'i düşündürüyor. Tecrübeli hocanın kesin kararını derbiden birkaç saat öncesinde vermesi bekleniyor.
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