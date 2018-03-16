Form mu? Gelenek mi?
Fenerbahçe ezeli rakipleri önünde evinde toplam 63 maçtır kaybetmiyor. Lider Cimbom ise Gomis ve arkadaşlarının müthiş formuna güveniyor...
BU SERİNİN EŞİ BENZERİ YOK!
Evinde Galatasaray'a 1999 yılından beri kaybetmeyen Fenerbahçe'nin ezici üstünlüğü bununla sınırlı değil. Kanarya, Kadıköy'de Beşiktaş'a 15, Trabzonspor'a da 27 maçtır boyun eğmiyor.
BÜTÜN RAKAMLARDA ÖNDE
Galatasaray ise hem puan hem de istatistik olarak Süper Lig'in lideri... Sarı-Kırmızılılar maç öncesi neredeyse savunma ve hücumdaki tüm parametrelerde Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor.
MUHTEŞEM ÜÇLÜ ÇOK FORMDA
Cimbom sezonun en büyük yıldızı Gomis faktörüyle de öne çıkıyor. Ayrıca Rodrigues ve Feghouli de çok formda. Fener cephesinde ise Giuliano'nun dışında istim üzerinde bir isim yer almıyor.
İşte bu sezon iki takımın lig istatistikleri... Görüldüğü gibi Galatasaray tüm alanlarda rakibinin önünde yer alıyor. Bu rakamların derbiye nasıl yansıyacağı merak konusu.
Etiketler: süper lig , Fenerbahçe , Galatasaray , Kadıköy
- 16 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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