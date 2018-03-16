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Baskı yap hataya zorla

Oyun planında hiçbir değişiklik yapmayacak olan bireysel hatada ligin lideri olan Fener’e pres sürprizi hazırlıyor... Tecrübeli hoca, “Rakibe duran top fırsatı vermeyin” uyarısı da yaptı.

Baskı yap hataya zorla
Yarın sezonun en kritik maçlarından birisine Fenerbahçe deplasmanında çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor... Hafta başından bu yana rakibin artı ve eksi yönlerini masaya yatıran teknik direktör Fatih Terim zafer planını belirledi. Futbolcularına Fenerbahçe'yi adeta ezberleten tecrübeli hoca 6 kilit nokta üzerinde duruyor. Oyun planında hiçbir değişiklik yapmayacak olan Terim planını kazanmak üzerine kurdu. İşte dev derbide Sarı-Kırmızılılar'ın yapacakları ve asla yapmayacakları:


CİMBOM'UN YAPACAKLARI
1 STOPERLERE ÇIKARKEN BASKI
Rakip çıkarken stoper ve beklere şok baskı yapılacak. Fenerbahçe'nin rahat oyun kurması engellenecek. Bireysel hatadan en çok gol yiyen takım olan Sarı-Lacivertliler hataya zorlanacak.

2 OYUN KONTROLÜ ELDE OLACAK
Sakin ve soğukkanlı olunacak. Defanstan kısa paslarla çıkılacak. Sürekli ayağa pas yapılarak oyun kontrol edilecek. Fenerbahçe'nin tempoyu yükseltmesine izin verilmeyecek.

3 TOPLU DEFANS, TOPLU HÜCUM
Top rakipteyken 10 kişi de topun arkasına geçecek. Ancak hücumda da herkes aktif rol oynayacak. Belhanda ve Feghouli demarke pozisyonda topla buluşması sağlanacak.

CİMBOM'UN YAPMAYACAKLARI
1 GEREKSİZ FAUL YAPMAK YOK
Gereksiz yerlerde kesinlikle faul yapılmayacak. Uzun boylu isimlere sahip olan Fenerbahçe'ye kaleye yakın bölgelerden duran topları silah olarak kullanma fırsatı verilmeyecek.

2 GERİYE YASLANMAK YASAK
TARAFTAR desteğine arkasına alacak olan Fenerbahçe'nin baskı kurmasına izin verilmeyecek. Skor ne olursa olsun geriye yaslanılmayacak. Kontrol rakibe verilmeyecek.

3 AMAN TANSİYON YÜKSELMESİN
Rakip ve hakemle kesinlikle oynanmayacak. Tansiyonu yükseltecek hareketler kesinlikle yapılmayacak. Tribünlere kulaklar kapatılacak, konsantrasyon asla bozulmayacak.
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