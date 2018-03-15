UEFA’dan ceza almayacağız

Divan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Cengiz, “2 saat 25 dakika nefes almadan, tuvalete gitmeden sunum yaptık. Ceza geleceğine ihtimal vermiyorum. Bize 3-4 yıllık bir fırsat sunacaklardır” ifadesini kullandı
Galatasaray Başkanı MustafaCengiz, Divan Kurulu toplantısındaönemli açıklamalar yaptı. UEFA zirvesihakkında bilgi veren Cengiz, "Çok ciddibir kurul. Biz 2 saat 45 dakika nefes almadan,tuvalete gitmeden sunum yaptık.'Siz bu vaatleri daha önce de verdiniz.Şimdi karşımıza geldiniz, maksimum30 milyon Euro olması gereken zarar100 milyon Euro'yu aştı.' dediler. Bizise kendilerine 3 yıllık yeni bir projeksiyonsunabileceğimizi aktardık. Galatasaray'ınUEFA'dan ceza alacağınaihtimal vermiyorum. Bize 3-4 yıllık yenibir fırsat sunacaklardır" dedi.
10 BİN BİLET TALEBİ VAR Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Cengiz, "Bize 2 bin 100 bilet tahsis edildi ve yoğun bir baskıyla karşılaştık. Bu biletlere 10 bine yakın talep var. Bu müthiş bir şey" ifadesini kullandı.
BORÇ 1 MİLYAR 61 MİLYON Divan toplantısında kulübün mali duruma hakkında bilgi verildi. 31 Aralık2017 itibarıyla Galatasaray'ın net borç alacak farkının 1 milyar 61 milyonlira olduğu açıklandı. Dolar bazında bu rakamın 302 milyon olduğu, bankalara olan borçların da 254 milyondolar seviyesine gerilediği belirtildi. Borç konusundaki açıklamayı yönetim kurulu üyesi Okan Böke yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.