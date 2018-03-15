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’dan ceza almayacağız

Divan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Cengiz, “2 saat 25 dakika nefes almadan, tuvalete gitmeden sunum yaptık. Ceza geleceğine ihtimal vermiyorum. Bize 3-4 yıllık bir fırsat sunacaklardır” ifadesini kullandı

UEFA’dan ceza almayacağız
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalar yaptı. UEFA zirvesi hakkında bilgi veren Cengiz, "Çok ciddi bir kurul. Biz 2 saat 45 dakika nefes almadan, tuvalete gitmeden sunum yaptık. 'Siz bu vaatleri daha önce de verdiniz. Şimdi karşımıza geldiniz, maksimum 30 milyon Euro olması gereken zarar 100 milyon Euro'yu aştı.' dediler. Biz ise kendilerine 3 yıllık yeni bir projeksiyon sunabileceğimizi aktardık. Galatasaray'ın UEFA'dan ceza alacağına ihtimal vermiyorum. Bize 3-4 yıllık yeni bir fırsat sunacaklardır" dedi.

10 BİN BİLET TALEBİ VAR
Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Cengiz, "Bize 2 bin 100 bilet tahsis edildi ve yoğun bir baskıyla karşılaştık. Bu biletlere 10 bine yakın talep var. Bu müthiş bir şey" ifadesini kullandı.

BORÇ 1 MİLYAR 61 MİLYON
Divan toplantısında kulübün mali duruma hakkında bilgi verildi. 31 Aralık 2017 itibarıyla Galatasaray'ın net borç alacak farkının 1 milyar 61 milyon lira olduğu açıklandı. Dolar bazında bu rakamın 302 milyon olduğu, bankalara olan borçların da 254 milyon dolar seviyesine gerilediği belirtildi. Borç konusundaki açıklamayı yönetim kurulu üyesi Okan Böke yaptı.
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