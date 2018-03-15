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Tüm dünya hayran kaldı

Alman gazeteciler ve Bayern desibel ölçümü yaptı. Hummels ise, "Böyle bir atmosferi sevmemek mümkün değil" dedi. 90 dakika susmayan taraftarını Bayernli oyuncular maçtan sonra alkışladı. Tribünlerdeki ortam dünyayı büyüledi

Tüm dünya hayran kaldı
Beşiktaş, Bayern Münih'e 3-1 yenilerek Avrupa'ya veda ederken Vodafone Park'taki atmosfer herkesi büyüledi. Dünyanın birçok ülkesi karşılaşmayı televizyondan izlerken Alman gazeteciler ve Bayern Kulübü desibel ölçümü yaptı. Stattaki desibeli ölçen Bavyera ekibi sosyal medya hesabından bunu paylaştı.

DESİBEL 105 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Bavyera ekibi bu paylaşımda, "Gürültülü" mesajını paylaştı. Alman ZDF kanalı da maç esnasında desibel ölçümü yaptı. Maçtaki desibel 105 olarak ölçüldü. Bu arada B.Münih'li de paylaşım yaptı.

SEVMEMEK MÜMKÜN DEĞİL
Matts Hummels, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Böyle bir atmosferi sevmemek mümkün değil, " ifadesini kullandı. Bu arada 90 dakika susmayan Beşiktaş taraftarlarına Bayern'den de alkış geldi.

​BAYERNLİ OYUNCULARDAN ALKIŞ
Mücadelenin bitimiyle birlikte Bayern Münih'in kaptanı Thomas başta olmak üzere Alman ekibinin oyuncuları tribünlere giderek taraftarları alkışladı. Tribünler de Bayernli oyuncuları alkışladı.
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