Tüm dünya hayran kaldı
Alman gazeteciler ve Bayern desibel ölçümü yaptı. Hummels ise, "Böyle bir atmosferi sevmemek mümkün değil" dedi. 90 dakika susmayan Beşiktaş taraftarını Bayernli oyuncular maçtan sonra alkışladı. Tribünlerdeki ortam dünyayı büyüledi
DESİBEL 105 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Bavyera ekibi bu paylaşımda, "Gürültülü" mesajını paylaştı. Alman ZDF kanalı da maç esnasında desibel ölçümü yaptı. Maçtaki desibel 105 olarak ölçüldü. Bu arada B.Münih'li Matts Hummels de paylaşım yaptı.
SEVMEMEK MÜMKÜN DEĞİL
Matts Hummels, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Böyle bir atmosferi sevmemek mümkün değil, Beşiktaş" ifadesini kullandı. Bu arada 90 dakika susmayan Beşiktaş taraftarlarına Bayern'den de alkış geldi.
BAYERNLİ OYUNCULARDAN ALKIŞ
Mücadelenin bitimiyle birlikte Bayern Münih'in kaptanı Thomas başta olmak üzere Alman ekibinin oyuncuları tribünlere giderek taraftarları alkışladı. Tribünler de Bayernli oyuncuları alkışladı.
Etiketler: Bayern Münih , Beşiktaş , Matts Hummels
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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