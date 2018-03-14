Hedefimiz güzel futbol

Beşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş, BayernMünih maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca güzel futbol oynamak için sahaya çıkacaklarını söyleyerek, "Rakibimizin gücü ne olursa olsun kendi futbolumuzu oynayacağız. İlk maçta savunma ve kontra düşünüyorduk ama kırmızıdan sonra oyun koptu. Bu kupayı kazanmak isteyen takıma karşı kendi gücümüzü görebileceğimiz bir maç olacak. Böyle bir maçtan önce iddiamızın kalmadığını söylemek bize ağır geliyor" dedi.
SKORA BAKMAYACAĞIZ İlk maçta skorun 1-0 olması halinde rövanşta heyecanın daha da fazla olacağını ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, "Yarın(Bugün) skora bakmadan kendi oyunumuz ile kazanmaya bakacağız. Kaybetsek bile iyi futbol oynamak bizim için yeterli olacaktır" diye konuştu.
SENEYE DAHAİYİ OLACAĞIZ Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş seneye Avrupa'da daha iyi sonuçlar alacaklarını söyleyerek, "Elimizden geleni yapacağız" dedi.
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