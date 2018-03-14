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Hedefimiz güzel

, iddialarının kalmadığını söylemenin kendilerine ağır geldiğini belirtti. Tecrübeli hoca, “Hedefimiz güzel oynayarak kazanmak” ifadesini kullandı

Hedefimiz güzel futbol
Beşiktaş Şenol Güneş, Bayern Münih maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca güzel oynamak için sahaya çıkacaklarını söyleyerek, "Rakibimizin gücü ne olursa olsun kendi futbolumuzu oynayacağız. İlk maçta savunma ve kontra düşünüyorduk ama kırmızıdan sonra oyun koptu. Bu kupayı kazanmak isteyen takıma karşı kendi gücümüzü görebileceğimiz bir maç olacak. Böyle bir maçtan önce iddiamızın kalmadığını söylemek bize ağır geliyor" dedi.

SKORA BAKMAYACAĞIZ
İlk maçta skorun 1-0 olması halinde rövanşta heyecanın daha da fazla olacağını ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, "Yarın(Bugün) skora bakmadan kendi oyunumuz ile kazanmaya bakacağız. Kaybetsek bile iyi futbol oynamak bizim için yeterli olacaktır" diye konuştu.

SENEYE DAHA İYİ OLACAĞIZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş seneye Avrupa'da daha iyi sonuçlar alacaklarını söyleyerek, "Elimizden geleni yapacağız" dedi.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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