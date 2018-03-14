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Haydi göster gücünü

Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçında prestij mücadelesi verecek. rakibini devirerek Avrupa defterini zaferle kapatmak istiyor... Dev maç saat 20.00’de başlayacak

Haydi göster gücünü
Kartal bu gece Vodafone Park'ta kanatlanacak... Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Bayern Münih'i konuk edecek.

PEPE VE VIDA YOK
Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Allianz Arena'daki ilk maçta 10 kişi kalan ve güçlü rakibine 5-0 mağlup olan Beşiktaş bu akşam 40 bin taraftarının önünrde prestij mücadelesi verecek. Tur şansı mucizelere bağlı olan Siyah-Beyazlılar, Alman devini yenerek Avrupa defterini zaferle kapatmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Pepe ve Tosic ile ilk maçta kırmızı kart gören Vida yok. Bayern Münih'te ise Tolisso, Robben ve Coman kadroda yer almıyor.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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