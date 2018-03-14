Erdoğan şampiyonla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, 85 kiloda dünya şampiyonuolan güreşçi Metehan Başar ileSakarya'da bir araya geldi. Metehan'ıelde ettiği başarılardan dolayı kutlayanErdoğan, Metahan'dan olimpiyatlardaaltın beklediğini söyledi.
ERDOĞAN'A SÖZ VERDİ Metehan çok sıkı çalıştığınıifade ederek, "Avrupa ve dünya şampiyonuolduktan sonra olimpiyatlardaaltın madalya alacağım" sözü verdi.
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