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Erdoğan şampiyonla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya şampiyonu güreşçimiz ı ’ kabul etti. Erdoğan, Başar’dan olimpiyatlar için altın madalya sözü aldı...

Erdoğan şampiyonla buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 85 kiloda dünya şampiyonu olan güreşçi Metehan Başar ile 'da bir araya geldi. Metehan'ı elde ettiği başarılardan dolayı kutlayan Erdoğan, Metahan'dan olimpiyatlarda altın beklediğini söyledi.

ERDOĞAN'A SÖZ VERDİ
Metehan çok sıkı çalıştığını ifade ederek, "Avrupa ve dünya şampiyonu olduktan sonra olimpiyatlarda altın madalya alacağım" sözü verdi.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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