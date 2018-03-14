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Deplasman fatihi Trabzon

Ligde beklentilerin altında kalan Fırtına deplasmanda esti. Bordo-Mavililer dış sahada en çok puan toplayan 4. takım oldu

Deplasman fatihi Trabzon
Trabzonspor deplasmanda çok farklı... Ligde bu sezon iç sahada beklentileri karşılaşamayan Bordo- Mavililer dış sahada çok başarılı bir performans gösterdi. Fırtına Akhisar maçıyla deplasmanda yenilmeme serisini 8'e çıkardı.

DIŞ SAHADA ÇOK BAŞARILI
Ligde 39 puanla 6. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılma iddiasını devam ettiren Karadeniz ekibi dış sahada Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın ardından en çok puan toplayan 4. takım durumunda.

EN SON YENİLGİ MALATYA'YA
Trabzonspor iç saha maçlarında 20 gol atıp kalesinde 20 gol görürken deplasmanda 21 gol atıp kalesinde 16 gol gördü. Bordo-Mavili takım deplasmanda son yenilgisini Yeni Malatya önünde aldı.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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