Deplasman fatihi Trabzon

Trabzonspordeplasmandaçokfarklı... Ligde bu sezoniç sahada beklentilerikarşılaşamayan Bordo-Mavililer dış sahadaçok başarılı birperformans gösterdi.Fırtına Akhisar maçıyladeplasmanda yenilmemeserisini 8'e çıkardı.
DIŞ SAHADA ÇOK BAŞARILI Ligde 39 puanla 6. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılma iddiasını devam ettiren Karadeniz ekibi dış sahada Fenerbahçe,Başakşehir veBeşiktaş'ın ardından en çok puan toplayan 4. takım durumunda.
EN SON YENİLGİ MALATYA'YA Trabzonsporiç saha maçlarında 20gol atıp kalesinde 20gol görürken deplasmanda21 gol atıp kalesinde16 gol gördü.Bordo-Mavili takımdeplasmanda son yenilgisiniYeni Malatyaönünde aldı.
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