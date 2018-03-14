Cimbom bu yüzden 18 yıldır kazanamıyor
Ligde kazanamadığı 18 derbide 37 gol yiyen Sarı-Kırmızılılar’a 10 kırmızı, 61 de sarı kart çıktı. G.Saray 14 maçta geriye düştü. Dünya yıldızları, Kadıköy'de sessiz kaldı... 18 derbide 9 gol atabilen Aslan, soğuk - kanlı olamadı ve kontra ataktan 10 gol yedi
1 CİMBOM MAÇ BAŞINA 2 GOL YİYOR!
Kadıköy'deki son 18 derbide Fenerbahçe adeta coştu ve 2.05 gol ortalaması tutturarak tam 37 gol attı. Galatasaray bu 18 maçın sadece 2'sini gol yemeden tamamlayabildi.
2 YILDIZLAR KADIKÖY'DE SÖNÜYOR
Galatasaray son 18 Kadıköy derbisinde 0.5 ortalama ile sadece 9 gol bulabildi. Sneijder, Drogba, Baros, Nonda ve Kewell gibi yıldızlar golle buluşamadı, sessiz kaldı. Sarı- Kırmızılılar 11 karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.
3 GERİYE DÜŞÜYOR, SONRA DAĞILIYOR
Derbilerde ilk gol çok önemlidir. Galatasaray, Kadıköy'deki son 18 derbinin sadece 2'sinde ilk golü atabildi. 14 maçta öne geçen Fenerbahçe oyunun taktik ve psikolojik kontrolünü ele aldı. Telaşa kapılan ve soğukkanlı kalamayan Aslan geriye düştüğü 14 maçın sadece 2'sinden (2012- 13 ve 2015-16) puan çıkarabildi.
4 SAKİN KALAMIYOR, KARTLAR UÇUŞUYOR
Aslan, Kadıköy'de sakinliğini koruyamıyor. Son 18 maçta Sarı- Kırmızılı futbolcular 10 kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'ye 3 kez kırmızı çıktı. Galatasaray'a ayrıca son 18 derbide 61 sarı kart (Ortalama 3.3) çıktı. Kanarya'da sarı kart sayısı ise 49 (Ortalama 2.7) oldu.
5 "ARTIK KAZANALIM" SENDROMU!
"Kadıköy'de artık kazanalım" düşüncesi Galatasaray'ın başına iş açıyor. Soğukkanlı olamayan Cimbom 18 derbide 10 kontra atak golü yedi. Buna kar��ın kontradan gol bulamadı.
ONUR ÖZKAN
Etiketler: Galatasaray , Fenerbahçe , Kadıköy
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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