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Yol Durumu
  1. Refleks!
  2. Bir sezona bedel derbi

Yer yerinden oynayacak

F.Bahçe, 18 yıldır kaybetmediği Kadıköy’de lider ’a karşı seriyi devam ettirmek isteyecek... Aslan ise Fener’e darbe vurma derdinde. ise zorlu deplasmanına çıkacak... Futbolseverler 4 takımın birbiriyle oynayacağı maçları dört gözle beklemeye başladı

Yer yerinden oynayacak
Süper Lig'de hafta sonu zirvede bulunan 4 takım birbirleriyle oynayacak. 'deki 'El Claciso'da Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Cumartesi günü oynanacak maçta G.Saray, F.Bahçe'yi yenerek hem 18 yıllık kabusu sonlandırmak hem de ezeli rakibini şampiyonluk yarışının dışına atmak isteyecek. G.Saray yenerse iki takım arasındaki puan farkı 9 olacak. Rakibi karşısında psikolojik üstünlüğü bulunan F.Bahçe de 3 puan peşinde.

BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ!
Beraberlik halinde bile şampiyonluk yarışında yara alacağını düşünen Fenerbahçe, G.Saray'ı yenerek, 'Ben bitti demeden bitmez' mesajı verecek. İki takımın kalan maçlarına baktığımızda F.Bahçe'nin fikstür avantajı var. 'ın ise F.Bahçe maçından sonra Trabzonspor ve Beşiktaş maçları da var. Bu yüzden derbinin önemi her zamankinden fazla.

KARTAL HATA YAPMAK İSTEMİYOR
G.Saray'ın 3 puan gerisinde yer alan Beşiktaş ise pazar günü Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. F.Bahçe ile G.Saray'ın karşılaştığı hafta kazanarak şampiyonluk için dev bir adım atma hazırlığındalar... 50 puanı olan Kartal'ın Başakşehir maçından sonra sadece bir derbisi var. O da Galatasaray ile deplasmanda. Başakşehir de bu maçı final olarak görüyor.

İLKER YAĞCIOĞLU: FAVORİ F.BAHÇE
Başakşehir-Beşiktaş maçında favorim . son haftalarda eski formundan uzak. F.Bahçe-G.Saray derbisinde ise favorim F.Bahçe. Eğer iki maç da dediğim gibi biterse yarış son haftaya kadar sürer... Bu ligde belirleyici maç Beşiktaş-G. Saray maçı olur. İki maç da berabere biterse değişen birşey olmaz. F.Bahçe kaybederse yarıştan kopar.

EVREN TURHAN: G.SARAY VE BEŞİKTAŞ
Bu haftaki maçlar şampiyonluğu belirleyecek maçlar... Galatasaray'ın Kadıköy'de alacağı 1 puan bile iyidir... Ancak rakibini orada mağlup ederse Fenerbahçe'nin şansının kalmayacağını düşünüyorum. Başakşehir- Beşiktaş maçında ise Beşiktaş kazanır diyorum... Şampiyonluk yarışının ilerleyen haftalarda G.Saray ile Beşiktaş arasında geçeceğini düşünüyorum.

OKTAY DERELİOĞLU: G.SARAY İYİ DURUMDA
Ligde ilk 4 sıra hafta sonu birbirleriyle oynuyor. Fenerbahçe- Galatasaray maçı Fenerbahçe için daha önemli. Yarıştan kopmamak adına önemli Fenerbahçe için. G.Saray'ın oyun içinde verdiği sinyaller daha olumlu. G.Saray kazanmaya daha yakın. F.Bahçe kaybederse ya da berabere kalırsa yarıştan kopar. Başakşehir son haftalarda formsuz. Beşiktaş'ı galibiyete yakın görüyorum.
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