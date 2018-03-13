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Trabzon hesabı kesti

Bordo-Mavililer ilk yarıda evinde 6-1 yenildiği Akhisarspor’u deplasmanda mağlup etti. ’a galibiyeti getiren golleri 45’te Okay, 83’te ve 85’te N’Doye kaydetti

Trabzon hesabı kesti
Trabzon üç puanı üç golle aldı... Bordo- Mavililer, ligin formda takımı Akhisarspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Trabzonspor böylece ilk yarıda evinde yaşadığı 6-1'lik mağlubiyetin rövanşını da aldı. 9'da Larsson'un ceza alanı dışından attığı şutta top kaleci Onur'da kaldı. 30. dakikada Sosa'nın ortasında Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

İLK YARI BİTERKEN GOL GELDİ
45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda Okay Yokuşlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. 49. dakikada Yusuf çalımlarla ceza sahasına girdi ama topa vuramadı.

VE BURAK YILMAZ SAHNE ALDI
83. dakikada fark ikiye çıktı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Burak Yılmaz sert bir vuruşla kaleci Lukac'ı mağlup etti. 85. dakikada Burak Yılmaz asisti yaptı, N'Doye skoru 3-0'a getirdi. Uzatmalarda Soner skoru belirledi: 3-1.
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