Kartal 5. Vitese taktı

Beşiktaş ligde son 3 maçını kazanarak şampiyonluk şansını güçlendirdi. Kartal 20 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda Bayern Münih'e 5-0 yenildikten sonra ligde oynadığı 3 maçı da kazanarak yarışa ağırlığını koydu. Kartal 5-0'lık yenilgi sonrası önce F.Bahçe'yi 3-1'lik skorla geçmeyi bildi.



SON 3 MAÇTA 9 PUAN ALDILAR

F.BAHÇE galibiyetinin ardından Trabzon'u deplasmanda 2-0'lık skorla geçen Siyah-Beyazlı takım ardından Gençlerbirliği'ni de 1-0'lık skorla dize getirerek son 3 maçta hanesine 9 puan yazdırdı.



9. HAFTADA 8 PUAN GERİDEYDİ

BU sezon 3 kulvarda mücadele eden ve Devler Ligi maçlarının yoğun olduğu dönemde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş 9. haftada zirvenin 8 puan gerisine düşmesine rağmen sonraki 16 maçta farkı eritti.



YÜZDE 75'LİK KAZANMA ORANI

Son haftalarda başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş ligde 17 hafta sonra 2. sıraya yükseldi. Kartal ligin 2. yarısında yüzde 75'lik kazanma oranı tutturmayı başardı