Kartal 5. Vitese taktı

Beşiktaşligde son 3 maçınıkazanarakşampiyonluk şansınıgüçlendirdi. Kartal20 Şubat'ta ŞampiyonlarLigi'nde Son16 Turu'nda BayernMünih'e 5-0 yenildiktensonra ligde oynadığı3 maçı da kazanarakyarışa ağırlığınıkoydu. Kartal 5-0'lıkyenilgi sonrası önceF.Bahçe'yi 3-1'likskorla geçmeyi bildi.
SON 3 MAÇTA 9 PUAN ALDILAR F.BAHÇE galibiyetinin ardından Trabzon'u deplasmanda 2-0'lık skorla geçen Siyah-Beyazlı takım ardından Gençlerbirliği'ni de 1-0'lık skorla dize getirerek son 3 maçta hanesine 9 puan yazdırdı.
9. HAFTADA 8 PUAN GERİDEYDİ BU sezon 3 kulvarda mücadele eden ve Devler Ligi maçlarının yoğun olduğu dönemde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş9. haftada zirvenin 8 puan gerisine düşmesine rağmen sonraki 16 maçta farkı eritti.
YÜZDE 75'LİK KAZANMA ORANI Son haftalarda başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş ligde 17 hafta sonra 2. sıraya yükseldi. Kartal ligin 2. yarısında yüzde 75'lik kazanma oranı tutturmayı başardı
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