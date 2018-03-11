Florya'da büyük kenetlenme
Başakşehir’in yenilgisiyle zirvede farkı açma şansı yakalayan Galatasaray bu akşam mutlak galibiyet hedefliyor. Terim “Bundan sonra her maçımız final olacak” dedi.
Yönetim yalnız bırakmıyor
Futbolcular çok moralli ve hırslı bir şekilde hazırlıkları tamamlarken, motivasyon en üst düzeye ulaşmış durumda. Şampiyonluk yarışında artık hataya yerin olmadığı bu dönemde yönetim de takımı bir an olsun bile yalnız bırakmıyor.
Güzel oyun ve 3 puan istedi
Dünkü idman sonrası takım kampa girerken Fatih Terim de futbolcularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli hoca, "Bundan sonra her maç zor, her maç final. Herkes sahada savaş vermek zorunda. Sizden yine güzel oyun ve galibiyet bekliyorum" dedi.
Erken bir gol bulmalıyız
Konya'nın konumunun maçın zorluk derecesini artıracağına da dikkat çeken Terim, "Gol geciktikçe rakibin direnci artacaktır. Santra ile birlikte önde baskı yapıp golü bulmalıyız" diye konuştu.
FERNANDO YİNE İKİNCİ YARIDA
Karabük maçında sahalara geri dönen Fernando Reges bu akşam da kulübede oturacak. İlk 11'de yine Donk'u oynatacak olan Fatih Terim'in maçın gidişatına göre ikinci yarıda Fernando'ya görev vermesi bekleniyor.
Mariano formayı aldı
Üç haftalık aradan sonra Karabük deplasmanında Linnes'in yerine forma giyen Mariano Filho formayı bırakmıyor... Brezilyalı sağ bek bu akşam Atiker Konyaspor önünde de ilk 11'deki yerini alacak. Karabükspor maçında yaptığı iki asistle alkış toplayan Mariano, hafta içi idmanlardaki hırsıyla da Fatih Terim'in gözüne girdi.
Etiketler: Galatasaray , Fatih Terim
- 11 Mart 2018, Pazar
- Gazete
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