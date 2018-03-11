Fenerbahçe için olmak ya da olmamak

Ligde üst üste aldığı 2 yenilgiyle bir anda şampiyonluk yarışında geri düşen Fenerbahçe, bugün oynayacağı Malatya maçının kazanarak şampiyonluk yarışına tutunmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Aykut Kocaman, Malatya sehayati öncesinde futbolcularıyla kritik bir toplantı yaptı.



Tüm enerjinizi sahaya dökün



Bir anlamda "Tamam ya da devam maçına çıkacaklarını belirten Kocaman, "Bu maç önemli. Kazanırsak zirve yarışına devam ederiz. Varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Telafisi yok" dedi



Zihinsel düşüş en kötü senaryo



Kocaman şöyle devam etti: Geride bir seizonun emeği var. Malatya maçını kazanmak zorundayız. Maç içinde kendimizden emin olmalıyız ve zihinsel düşüş yaşamamalıyız. Sahada kararlı olalım.



Duran top şansı vermeyin...



Duran toplarda etkili bir takıma karşı oynayacağız. Bu yüzden adam paylaşımını iyi yapalım. Ceza alanı dışında gereksiz faullerden kaçınmamız bizim için artı puan olur. Hücumda ise beceri istiyorum.".



​Giuliano: Hepimiz çok hırslıyız

Fener'in forvetteki kozu Giuliano, "Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Hepimiz çok hırslıyız. Kaybedilmiş bir şey yok. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.