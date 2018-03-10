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Kocaman’ı severiz babası iyi Besiktaşlıdır

“Akhisar ile Fener maç yapıyor. ’ın ne işi var orada... Aykut hocanın babası, üyesidir. Çok da iyi Beşiktaşlıdır. ’ı da severiz”. "Beşiktaş ne zaman kollandı ki şimdi kollanacak. Beşiktaş'ta kimsenin böyle bir beklentisi olmamıştır. Zaten böyle beklentisi olan namerttir"

Kocaman’ı severiz babası iyi Besiktaşlıdır
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yine gündemi belirleyecek açıklamalar yaptı. İşte Orman'ın flaş sözleri: "TFF kurullarını Beşiktaş ile ilgili ön yargılı olarak görüyorum. Kurulların adil olduğunu düşünmüyorum. Quaresma da tecrübeli bir oyuncu. Böyle bir hata yapmaması lazımdı. Disiplin kurallarımız devreye girecek."

KENETLENME ZAMANI
"Bu sene de bu takımın şampiyon olacağına yürekten inanıyorum. Şimdi daha fazla kenetleneceğiz."

ALGI YAPIYORLAR
"Önce 'Kibirli Beşiktaş' diye algı yaratıldı. Şimdi 'Kollanan Beşiktaş' deniliyor. ne zaman kollandı ki şimdi kollanacak. Kimsenin böyle bir beklentisi olmamıştır. Beklentisi olan namerttir."

BEŞİKTAŞ İLE OYNADIN GEÇTİ!
"Akhisar ile Fener maç yapıyor. Beşiktaş'ın ne işi var orada. Beşiktaş ile maçını oynadın geçti. Aykut hocanın babası üyesidir. Çok da iyi Beşiktaşlıdır. Aykut Kocaman'ı da çok severiz."

FENER ARTIK RAKİBİMİZ DEĞİL
"Artık Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istemiyorum. Onlar rakibimiz değil, sıralama olarak söylüyorum. Bu sezon maçımız da kalmadı. Allah işlerini rast getirsin bizimkini daha da rast getirsin. Artık polemik istemiyoruz."
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