Kocaman’ı severiz babası iyi Besiktaşlıdır
“Akhisar ile Fener maç yapıyor. Beşiktaş’ın ne işi var orada... Aykut hocanın babası, Divan Kurulu üyesidir. Çok da iyi Beşiktaşlıdır. Aykut Kocaman’ı da severiz”. "Beşiktaş ne zaman kollandı ki şimdi kollanacak. Beşiktaş'ta kimsenin böyle bir beklentisi olmamıştır. Zaten böyle beklentisi olan namerttir"
KENETLENME ZAMANI
"Bu sene de bu takımın şampiyon olacağına yürekten inanıyorum. Şimdi daha fazla kenetleneceğiz."
ALGI YAPIYORLAR
"Önce 'Kibirli Beşiktaş' diye algı yaratıldı. Şimdi 'Kollanan Beşiktaş' deniliyor. Beşiktaş ne zaman kollandı ki şimdi kollanacak. Kimsenin böyle bir beklentisi olmamıştır. Beklentisi olan namerttir."
BEŞİKTAŞ İLE OYNADIN GEÇTİ!
"Akhisar ile Fener maç yapıyor. Beşiktaş'ın ne işi var orada. Beşiktaş ile maçını oynadın geçti. Aykut hocanın babası Divan Kurulu üyesidir. Çok da iyi Beşiktaşlıdır. Aykut Kocaman'ı da çok severiz."
FENER ARTIK RAKİBİMİZ DEĞİL
"Artık Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istemiyorum. Onlar rakibimiz değil, sıralama olarak söylüyorum. Bu sezon maçımız da kalmadı. Allah işlerini rast getirsin bizimkini daha da rast getirsin. Artık polemik istemiyoruz."
Etiketler: Fikret Orman , Beşiktaş , TFF , Fenerbahçe , Aykut Kocaman , divan kurulu
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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