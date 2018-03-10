Destan yazan kadınlar

Fenerbahçe Spor Kulübü 8Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüdev bir organizasyonla kutladı.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndagerçekleştirilen etkinliğe 5 bine yakınkadın üye katıldı. Bir konuşma yapanBaşkan Yıldırım, "Bizler bugün buradaysaksiz kadınların sayesinde" diyerekurtuluş savaşına atıf yaptı.
FORMA HEDİYE EDİLDİ Baştan Yıldırım gösteri yapan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun yönetmeni Mustafa Erdoğan'a forma hediye etti.
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