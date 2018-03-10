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Destan yazan kadınlar

Fenerbahçe Kulübü Emekçi ’nü “Destan Yazan Kadınlar”sloganıyla kutladı. Kutlamaya 5 bin kadın üye katıldı

Destan yazan kadınlar
Fenerbahçe Spor Kulübü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' dev bir organizasyonla kutladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe 5 bine yakın kadın üye katıldı. Bir konuşma yapan Başkan Yıldırım, "Bizler bugün buradaysak siz kadınların sayesinde" diyere kurtuluş savaşına atıf yaptı.


FORMA HEDİYE EDİLDİ
Baştan Yıldırım gösteri yapan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun yönetmeni Mustafa Erdoğan'a forma hediye etti.
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