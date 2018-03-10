Ceza yok 4 yıl denetim var
Cengiz, 1.5 ayda 100 milyon liranın üzerinde ödeme yapıp, sermaye artırımına gittiklerini söyledi. Kararını 1 hafta içinde bildirecek olan UEFA'nın 4 yıllık yeni bir denetime gideceği ifade ediliyor
RİVA VE FLORYA PROJESİ ANLATILDI
Kısa süre önce gerçekleştirilen sermaye artırımı hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Cengiz, ayrıca Riva-Florya projesinden de çok önemli bir gelir beklediklerini ifade etti. Finansal Fair Play anlaşması çerçevesindeki maaş kısıtlaması kuralına uyduklarını da UEFA yetkililerine aktaran Galatasaraylı yöneticiler, son derece başarılı bir sunumma imza attı.
GÖSTERİLEN ÇABADAN MEMNUNLAR
UEFA yetkililerinin Galatasaray'ın mali tablosundan büyük rahatsızlık duyduğu fakat gösterilen çabayı da olumlu karşıladığı öğrenildi. UEFA'nın Sarı- Kırmızılı kulübe ceza vermeyi düşünmediği, fakat 4 yıllık yeni bir denetime gidileceği belirlendi. Bu kısıtlamanın transferde ödenecek bonservis bedelleri ve maaş konusunda olacağı ifade ediliyor.
"KUŞUN KANADINI KESMEZLER!"
Toplantı sonrası konuşan Başkan Cengiz, "UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi fakat amacı futbolu öldürüp, kuşun kanadını kesmek değil. Amaçları futbolu geliştirip, iyileştirmek. Aynı TFF'nin de olması gerektiği gibi. Bu bağlamda inceleme devam edecek. B eklentileri aşırı transfer harcamalarını, lüzumsuz harcamaları en aza indirmemiz" ifadesini kullandı.
Etiketler: Finansal Fair Play , mustafa cengiz , UEFA , TFF , Galatasaray , İsviçre , transfer
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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