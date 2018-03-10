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Ceza yok 4 yıl denetim var

Cengiz, 1.5 ayda 100 milyon liranın üzerinde ödeme yapıp, sermaye artırımına gittiklerini söyledi. Kararını 1 hafta içinde bildirecek olan 'nın 4 yıllık yeni bir denetime gideceği ifade ediliyor

Ceza yok 4 yıl denetim var
Dün Galatasaray camiasının gözü kulağı 'deydi... Sarı-Kırmızılı kulüp ile UEFA arasında uzun süredir beklenen zirve gerçekleşti. UEFA'nın Nyon'daki genel merkezinde 12.30'da başlayan kritik toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü. Başkan Mustafa Cengiz ve beraberindeki 5 yönetici 50 sayfanın üzerinde sunum yaptı. Alınan bilgilere göre Başkan Cengiz, 1.5 ay önce göreve geldiklerini ve bu süre içinde 100 milyon liranın üzerinde ödeme yaptıklarını iletti.

RİVA VE FLORYA PROJESİ ANLATILDI
Kısa süre önce gerçekleştirilen sermaye artırımı hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Cengiz, ayrıca Riva-Florya projesinden de çok önemli bir gelir beklediklerini ifade etti. Finansal Fair Play anlaşması çerçevesindeki maaş kısıtlaması kuralına uyduklarını da UEFA yetkililerine aktaran Galatasaraylı yöneticiler, son derece başarılı bir sunumma imza attı.

GÖSTERİLEN ÇABADAN MEMNUNLAR
UEFA yetkililerinin Galatasaray'ın mali tablosundan büyük rahatsızlık duyduğu fakat gösterilen çabayı da olumlu karşıladığı öğrenildi. UEFA'nın Sarı- Kırmızılı kulübe ceza vermeyi düşünmediği, fakat 4 yıllık yeni bir denetime gidileceği belirlendi. Bu kısıtlamanın transferde ödenecek bonservis bedelleri ve maaş konusunda olacağı ifade ediliyor.

"KUŞUN KANADINI KESMEZLER!"
Toplantı sonrası konuşan Başkan Cengiz, "UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi fakat amacı futbolu öldürüp, kuşun kanadını kesmek değil. Amaçları futbolu geliştirip, iyileştirmek. Aynı TFF'nin de olması gerektiği gibi. Bu bağlamda inceleme devam edecek. B eklentileri aşırı harcamalarını, lüzumsuz harcamaları en aza indirmemiz" ifadesini kullandı.
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