Aldığınız paranın hakkını verin

Başkan Yıldırım, Aykut Kocaman ve 4 futbolcuyla kulüp binasında toplantı yaptı. Yıldırım, “Sahada Fenerbahçe gibi oynayın. Gücünüzü sahaya yansıtın ve kaybederken bile savaşın. Aldığınız paranın da hakkını verin” dedi
Ligde üst üste gelen 2 yenilgiyle şampiyonluk yarışında ağır darbe alan ve moral olarak da dibi gören Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım duruma el koydu. Yıldırım, teknik patron AykutKocaman ve 4 futbolcuyla kulüp binasında toplantı yaptı. Bu futbolcuların Volkan Demirel,Mehmet Topal, AlperPotuk ve Valbuena olduğu bildirildi.
KAYBEDERKEN BİLE SAVAŞMALIYIZ Sahada gerçek Fenerbahçe'yi görmek istediğini söyleyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: Fenerbahçe gibi oynayın. Kapasitemiz çok daha yüksek. Kaybederken bile savaşmalıyız. Savaşan bir takım istiyorum.
GERİ ÇEKİLEN BİR TAKIM İSTEMEM 2 maç kaybettik diye kimse umutsuzluğa düşmemeli. Sonuna kadar şampiyonluğu kovalamalıyız. Geri çekilen bir takım istemiyorum. Herkes kazandığı paranın hakkını sahadaki performansıyla ödemeli. Malatya maçıyla birlikte seri istiyorum...
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