;
Yol Durumu
  1. Başakşehir'e Alanya darbesi
  2. Quaresma ile sezon sonu yollar ayrılıyor

Aldığınız paranın hakkını verin

Başkan Yıldırım, ve 4 futbolcuyla kulüp binasında toplantı yaptı. Yıldırım, “Sahada gibi oynayın. Gücünüzü sahaya yansıtın ve kaybederken bile savaşın. Aldığınız paranın da hakkını verin” dedi

Aldığınız paranın hakkını verin
Ligde üst üste gelen 2 yenilgiyle şampiyonluk yarışında ağır darbe alan ve moral olarak da dibi gören Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım duruma el koydu. Yıldırım, teknik patron Aykut Kocaman ve 4 futbolcuyla kulüp binasında toplantı yaptı. Bu futbolcuların Volkan Demirel, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Valbuena olduğu bildirildi.

KAYBEDERKEN BİLE SAVAŞMALIYIZ
Sahada gerçek Fenerbahçe'yi görmek istediğini söyleyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: Fenerbahçe gibi oynayın. Kapasitemiz çok daha yüksek. Kaybederken bile savaşmalıyız. Savaşan bir takım istiyorum.

GERİ ÇEKİLEN BİR TAKIM İSTEMEM
2 maç kaybettik diye kimse umutsuzluğa düşmemeli. Sonuna kadar şampiyonluğu kovalamalıyız. Geri çekilen bir takım istemiyorum. Herkes kazandığı paranın hakkını sahadaki performansıyla ödemeli. Malatya maçıyla birlikte seri istiyorum...
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar