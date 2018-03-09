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Güneş'ten operasyon

Güneş, ’un yerine ’ya şans tanıyacak. Tecrübeli hoca Lens’i de kulübeye çekerek maça M.Pektemek’le başlayacak...

Güneşten operasyon
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği önünde minik bir revizyon yapacak. Tecrübeli hoca Vagner Love'un yerine Trabzonspor maçındaki müthiş performansı nedeniyle 'yu oynatacak. Güneş'in yeterli verim alamadığı Lens'in yerine ise sağ kanatta M.Pektemek'i oynatacağı öğrenildi.

M.PEKTEMEK'LE ÖZEL GÖRÜŞME
Mustafa Pektemek'in idmanlardaki performansından çok memnun olan Şenol Güneş'in bu oyuncuyla özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Lens'in bu karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.

TOSİC&MEDEL YİNE BİRLİKTE
Güneş' in sakatlığı olan Pepe'nin yerine geçen hafta olduğu gibi Tosic ve Medel ikilisini oynatacağı belirlendi. Ancak Başakşehir maçını da düşünen Güneş'in 3 sarı kartlı Medel'i uyaracağı öne sürüldü.
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