Güneş'ten operasyon

Beşiktaş Teknik Direktörü ŞenolGüneş, Gençlerbirliği önünde minik bir revizyon yapacak. Tecrübeli hoca VagnerLove'un yerine Trabzonspor maçındaki müthiş performansı nedeniyle Negredo'yu oynatacak. Güneş'in yeterli verim alamadığı Lens'in yerine ise sağ kanatta M.Pektemek'i oynatacağı öğrenildi.
M.PEKTEMEK'LE ÖZEL GÖRÜŞME Mustafa Pektemek'in idmanlardaki performansından çok memnun olan ŞenolGüneş'in bu oyuncuyla özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Lens'in bu karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.
TOSİC&MEDEL YİNE BİRLİKTE Güneş' in sakatlığı olan Pepe'nin yerine geçen hafta olduğu gibi Tosic ve Medel ikilisini oynatacağı belirlendi. Ancak Başakşehir maçını da düşünen Güneş'in 3 sarı kartlı Medel'i uyaracağı öne sürüldü.
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