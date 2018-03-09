Cimbom’un kader günü
Nyon’daki kritik zirvede Galatasaray’ın ekonomik tablosu ve Finansal Fair Play anlaşmasının son durumu masaya yatırılacak. UEFA'nın Sarı-Kırmızılılar'a transferle ilgili şartlar getirmesi bekleniyor. Ancak az da olsa Avrupa'dan men olasılığı bulunuyor...
NYON'DA SON HAZIRLIKLAR!
Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler dün akşam saatlerinde Nyon'a gitti. Burada toplantı öncesi son hazırlıklar yapıldı. UEFA ile yapılacak zirvede ilk olarak Galatasaray'ın ekonomik tablosu masaya yatırılacak.
CENGİZ VE YÖNETİCİLER UMUTLU
Ayrıca UEFA ile imzalanan Finansal Fair Play anlaşmasına ne kadar uyulup uyulmadığı da görüşülecek. Alınan bilgilere göre Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler toplantı öncesinde bir hayli umutlu.
SERMAYE ARTIRIMI KOZ OLACAK
UEFA'ya Riva- Florya projesi hakkında sunum yapılacak ve buradan gelecek önemli gelire dikkat çekilecek. Ayrıca kısa süre önce yapılan sermaye artırımı da Galatasaray'ın çok önemli bir kozu olacak.
MEN OLASILIĞI TEDİRGİN EDİYOR
Alınan bilgilere göre önümüzdeki sezonlar için Sarı-Kırmızılılar'a bazı transfer şartları getirilmesi muhtemel. Fakat az da olsa Avrupa'dan men cezası gelse olasılığı Galatasaray camiasını tedirgin ediyor.
Etiketler: Finansal Fair Play , süper lig , mustafa cengiz , UEFA , Galatasaray
- 09 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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GS iflaz etmiş.Hiç kimse bu klubü kurtaramaz .Tek yol klubü satışa çıkarmak ! UEAFA' ya masal gibi gelir anlatacaklarınız ! her yönetim bir şekilde kendini ibra etmiş ,ortada büyük YAĞMA var.!
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