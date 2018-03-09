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4 haftada her şey değişir

Futbolcularıyla toplantı yapan Kocaman, “Evet geride kaldık! Ama önümüzdeki 4 maçı kazanırsak her şey yeniden başlar. Rakiplerimiz de birbiriyle oynayacak” dedi

4 haftada her şey değişir
Şampiyonluk yarışında Başakşehir ve Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın da 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe, yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapıyor. Futbolcularının üzerindeki moral bozukluğunu atmak isteyen Aykut Kocaman, yaptığı toplantılarla oyuncularını mental olarak hazırlamayı hedefliyor.

HER ŞEY YENİDEN BAŞLAR
Önlerindeki 4 maçın çok kritik olduğunu söyleyen Kocaman, "Bu maçları kazanırsak yarışta her şey yeniden başlar. Rakiplerimizin de zorlu maçları var. Üstelik hepsi birbirleriyle oynayacaklar" dedi.

G.SARAY DERBİSİ KADAR ZOR
Öncelikli olarak Malatya maçının geçilmesi gerektiğini belirten Kocaman, şöyle devam etti: "Bu deplasman en az derbisi kadar zor ve önemli. Sadece bu maça konsantre olmanızı istiyorum.

SAVAŞMADAN KAZANILMAZ...
Rakibimiz ilk yarıda yendiğimiz takım değil! Çok aşama kaydettiler. Her şeyden önce çok diri ve moralliler. 90 dakika boyunca savaşıp hata yapmamamız gerekiyor. Hepinize olan güvenim tam.
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