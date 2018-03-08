Medel performansıyla parmak ısırtıyor

MedelŞenol Güneş'in yeni gözdesi oldu. Siyah-Beyazlı takıma sezon başında transfer edilen Şilili yıldız ligin ilk yarısında Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başaramadı. Ancak Medel 2017- 2018'in ikinci periyodunda şu ana kadar 12 maçın tamamında sahada yer aldı. Yıldız oyuncu 12 maçta 1075 dakika süre alırken onu 829 dakikayla Babel ve 810 dakikayla Fabricio izledi.
TÜM MAÇLARDA İLK 11'DE FORMA GİYDİ Beşiktaş formasıyla 7 Süper Lig mücadelesinin yanı sıra 4 Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen Medel, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih karşılaşmasında 85 dakika oynadı. Bu periyotta 12 maçın hepsinde yer alan Şilili oyuncu bu maçların tamamında ilk 11'de oynadı. Medel ayrıca gösterdiği başarılı performansla başarıda büyük rol oynadı.
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