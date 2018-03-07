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  1. Fener'e ağır fatura

Şampiyonluğun şifresi 24

Averajla Başakşehir’in önünde lider olan Sarı-Kırmızılılar eğer istatistikler yanılmazsa sezon sonunda 21. şampiyonluğa ulaşacak. Lig tarihi boyunca 14 sezonda 24. haftada lider olan , bu sezonların hiçbirinde hata yapmadı ve zafere uzandı

Şampiyonluğun şifresi 24
Nefeslerin tutulduğu Süper Lig'de artık son 10 haftaya girildi... Galatasaray averajla Başakşehir'in önünde zirvede yer alırken Beşiktaş 3, Fenerbahçe ise 6 puan geriden bu ikiliyi takip ediyor. Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonları inceleyen TAKVİM çok çarpıcı bir gerçeğe ulaştı. Cimbom sezonun son haftalarını ustaca dönen bir pilot gibi.

YÜZDE YÜZLÜK BAŞARI ORANI
Lig tarihinde tam 14 kez 24. haftayı lider geçti. Sarı-Kırmızılılar bu sezonların tamamında hata yapmadı ve mutlu sona ulaştı. Yüzde yüzlük bir başarı oranı yakalayan Cimbom'un bu sezon yine zafere uzanıp uzanmayacağı merak konusu.

TERİM'LE YİNE 24 YİNE ZİRVE
Üstelik Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 6 sezonda da 24. haftayı lider geçti. Sarı-Kırmızılılar şimdi de Terim liderliğinde 24. hafta sonunda zirvede oturuyor. Bu durum da rakipleri bir hayli endişelendiriyor.

BU KEZ ÇOK DAHA ZOR OLACAK
Çok önemli ve güçlü rakiplerin önünde zirveyi korumaya çalışan Galatasaray'ın geçmiş sezonlara göre daha çok zorlanacağı ise kesin. Futbolseverlere ise bu yarışın keyfini yaşamak düşüyor.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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