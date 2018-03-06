;
Yol Durumu
  1. Trabzon sınıfta kaldı
  2. Ustaca!

Şampiyonun dönüşü

Son 2 sezonun şampiyonu arka arkaya aldığı 2 derbi galibiyetiyle zirveye ağırlığını koydu. G.Saray ve 2. Başakşehir’e, “Bensiz yarış olmaz” mesajını verdi

Şampiyonun dönüşü
Beşiktaş şampiyonluk yarışına ağırlığını iyice koydu. Bu sezon ligde inişli ve çıkışlı bir grafik yaşayan Kartal, son 2 haftada aldığı 2 galibiyetle şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğinin mesajını verdi. Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor ile arka arkaya oynadığı 2 kritik maçtan da galip ayrılmayı başardı.

İDDİASINI İYİCE GÜÇLENDİRDİ
G.Saray ve Başakşehir'e göre daha zor bir fikstüre sahip olan Kartal son 2 maçta aldığı 6 puanla yarışa ağırlığını iyice koydu. 'ın lider Galatasaray ve 2. Başakşehir'le arasındaki fark ise sadece 3 puan.

EKSİKLERE RAĞMEN YENDİLER
Beşiktaş Quaresma ve Pepe gibi oyuncularından yararlanamamasına rağmen bu sezon F.Bahçe ve G.Saray'ın yenemediği Trabzonspor'u deplasmanda devirerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştı.

SON 10 MAÇ KADERİ BELİRLEYECEK
Beşiktaş ligde oynayacağı son 10 karşılaşmada Başakşehir ve Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş bu maçları kazandığı takdirde şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantaj sağlayacak.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar