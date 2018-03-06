Şampiyonun dönüşü
Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş arka arkaya aldığı 2 derbi galibiyetiyle zirveye ağırlığını koydu. G.Saray ve 2. Başakşehir’e, “Bensiz yarış olmaz” mesajını verdi
İDDİASINI İYİCE GÜÇLENDİRDİ
G.Saray ve Başakşehir'e göre daha zor bir fikstüre sahip olan Kartal son 2 maçta aldığı 6 puanla yarışa ağırlığını iyice koydu. Beşiktaş'ın lider Galatasaray ve 2. Başakşehir'le arasındaki fark ise sadece 3 puan.
EKSİKLERE RAĞMEN YENDİLER
Beşiktaş Quaresma ve Pepe gibi oyuncularından yararlanamamasına rağmen bu sezon F.Bahçe ve G.Saray'ın yenemediği Trabzonspor'u deplasmanda devirerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştı.
SON 10 MAÇ KADERİ BELİRLEYECEK
Beşiktaş ligde oynayacağı son 10 karşılaşmada Başakşehir ve Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş bu maçları kazandığı takdirde şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantaj sağlayacak.
Etiketler: Beşiktaş
- 06 Mart 2018, Salı
- Gazete
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