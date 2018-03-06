İlkay ada’da rekor kırdı
Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan, Chelsea maçında 167 isabetli pas yaparak Premier Lig rekoru kırdı... City, Chelsea’ye karşı 902is abetli pas yaptı...
BAŞ DÖNDÜRÜCÜ
Türk asıllı Alman futbolcunun performansı İngiliz basınında geniş yer buldu. Ada medyası, "İlkay'ın baş döndürücü performansı" manşetlerini atarak yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
İngiliz devi Manchester City, Chelsea maçında yaptığı 902 başarılı pasla, bu istatistiğin tutulmaya başladığı 2003- 2004 sezonundan bu yana Premier Lig'de bir takımın ulaştığı en yüksek isabetli pas sayısını yaptı. Bu rakam sosyal medyayı da salladı.
PEP GUARDİOLA ÇOK FARKLI
Manchester City'nin tecrübeli çalıştırıcısı Pep Guardiola gittiği her takımda farkını ortaya koyuyor. İngiltere Premier Lig'de uzak ara liderlik koltuğunda oturan Manchester City, oynadığı futbolla adeta parmak ısırtıyor.
Etiketler: Manchester City , İlkay Gündoğan , Premier Lig , Chelsea , Pep Guardiola
- 06 Mart 2018, Salı
- Gazete
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