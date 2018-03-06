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İlkay ada’da rekor kırdı

’nin yıldızı , maçında 167 isabetli pas yaparak rekoru kırdı... City, Chelsea’ye karşı 902is abetli pas yaptı...

İlkay ada’da rekor kırdı
Chelsea karşısında attığı 174 pasın 167'sinde isabet sağlayan İlkay Gündoğan, bir Premier League maçında en çok isabetli pas yapan futbolcu oldu.

BAŞ DÖNDÜRÜCÜ
Türk asıllı Alman futbolcunun performansı İngiliz basınında geniş yer buldu. Ada medyası, "İlkay'ın baş döndürücü performansı" manşetlerini atarak yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI
İngiliz devi Manchester City, Chelsea maçında yaptığı 902 başarılı pasla, bu istatistiğin tutulmaya başladığı 2003- 2004 sezonundan bu yana Premier Lig'de bir takımın ulaştığı en yüksek isabetli pas sayısını yaptı. Bu rakam sosyal medyayı da salladı.

PEP GUARDİOLA ÇOK FARKLI
'nin tecrübeli çalıştırıcısı gittiği her takımda farkını ortaya koyuyor. İngiltere 'de uzak ara liderlik koltuğunda oturan Manchester City, oynadığı futbolla adeta parmak ısırtıyor.
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