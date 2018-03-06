Fırtınanın adı Beşiktaş
Zorlu deplasmanda Beşiktaş gol için çok bekledi. 71. dakikada Alvaro Negredo Ryan Babel’e “Al da at” dedi. 8 dakika sonra yine Negredo verdi; Babel, Onur’u mağlup etti... Beşiktaş zirvedeki rakiplerine “Sıkı durun, ben geliyorum” mesajı verdi
LOVE ÖNEMLİ FIRSATI KAÇIRDI
38. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Talisca'nın pasında topla birlikte ceza saha sahası sağ çaprazına giren Love'nin müsait pozisyonda vuruşu üstten dışarı çıktı. 42. dakikada N'doye'nin uzak mesafeden vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.
TALİSCA VURDU, ONUR ÇIKARDI
43. dakikada Babel'in pasında golle burun buruna kalan Talisca'nın şutu kaleci Onur'un ayaklarından döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi. 55. dakikada Olcay Şahan müsait pozisyonda çok kötü vurdu.
NEGREDO GİRDİ İŞLER DEĞİŞTİ
71. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasında oluşan karambolde Negredo'nun pasında Babel topu ağlara yolladı: 0-1. 78'de Negredo'yla duvar pasına giren Babel skoru belirledi: 0-2.
Etiketler: Beşiktaş , Negredo , Trabzonspor
- 06 Mart 2018, Salı
- Gazete
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