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Yol Durumu
  1. Terim'den takas hamlesi
  2. Beşiktaş evinde gibiydi

Fırtınanın adı

Zorlu deplasmanda gol için çok bekledi. 71. dakikada Alvaro Ryan Babel’e “Al da at” dedi. 8 dakika sonra yine Negredo verdi; Babel, Onur’u mağlup etti... Beşiktaş zirvedeki rakiplerine “Sıkı durun, ben geliyorum” mesajı verdi

Fırtınanın adı Beşiktaş
Kartal coştu bir kere... Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Beşiktaş dün de Trabzonspor deplasmanında 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli aştı. 25. dakikada Babel'in sol kanattan ceza sahası içine doğru yerden ortasına Vagner Love dokunamayınca top auta çıktı.

​LOVE ÖNEMLİ FIRSATI KAÇIRDI
38. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Talisca'nın pasında topla birlikte ceza saha sahası sağ çaprazına giren Love'nin müsait pozisyonda vuruşu üstten dışarı çıktı. 42. dakikada N'doye'nin uzak mesafeden vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

​TALİSCA VURDU, ONUR ÇIKARDI
43. dakikada Babel'in pasında golle burun buruna kalan Talisca'nın şutu kaleci Onur'un ayaklarından döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi. 55. dakikada Olcay Şahan müsait pozisyonda çok kötü vurdu.

NEGREDO GİRDİ İŞLER DEĞİŞTİ
71. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasında oluşan karambolde Negredo'nun pasında Babel topu ağlara yolladı: 0-1. 78'de Negredo'yla duvar pasına giren Babel skoru belirledi: 0-2.
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