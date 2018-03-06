Döner bacak

Arjantinli futbolcu Lionel Messi (30), dünyanın en başarılı sporcuları arasında yer aldı. Barcelona formasını 2004'ten bu yana giyen Messi, gol sayısını 600'e çıkardı. Rekortmen futbolcunun kısa boyuna rağmen iyi sıçraması ve fizik kurallarına aykırı dönüşleri, "Bu dünyadan değil" yorumlarına yol açtı. Bu nedenle Messi için "uzaylı" tanımları yapıldı. Barcelona formasıyla sahada harikalar yaratan Messi'nin antrenman yaparken çekilen son fotoğrafı ise herkesi şaşkına uğrattı. Arjantinli futbolcu, bacağının sol diz altını 180 derece döndürüp topa vururken objektiflere yakalandı. bu hareketiyle adeta fizik kurallarını yıktı. Attığı goller ve gösterdiği performanslarla rekorları alt üst eden Messi'nin sıra dışı fotoğrafı, sosyal medyayı salladı.
Bacağını inanılmaz şekilde döndürebilen Messi, ortalığı karıştırdı. Yıldız futbolcu, sosyal medyanın gündeminde yer aldı. İşte yorumlar: Messi o ne bacak. Uzaylı olduğun kesin. Yok böyle bacak, yok böyle yetenek. Futbol değil, Messi sanatı. Ne bacaksın oğlum sen. Bu bacakla yarışılmaz. Messi'nin sırrı bacağında saklı. Bacak ara önde! Sen insan değilsin. Sen sus, bacağın konuşsun Messi! Senin bacağına ne olmuş abi! Boy 1.70, bacak açısı 180 derece... Mustafa Topaloğlu'ndan sonra ikinci uzaylı Messi... Messi futbolcuysa diğerleri ne? Bu bacak başka bacak...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.