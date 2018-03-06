17 takım gücünde

G.Saray'ınyıldız golcüsüBafetimbiGomis, Karabükspormaçında attığı 4 golleadını kulüp tarihine yazdırdı.Cimbom'da enfazla gol atan yabancıfutbolcu unvanını elindebulunduran Fransızyıldız ile ilgili çarpıçıbir detay da gözden kaçmadı.Gomis attığı 24golle, Süper Lig ve Avrupa'nın5 büyük liginde17 takımı geride bıraktı.
15 AVRUPA TAKIMINDAN FAZLA Gomis, Avrupa'da Hamburg, Stuttgart, Amiens, Caen, West Bromwich Albion, Malaga, Las Palmas, Levante, Leganes, Benevento, Crotone, Sassuolo, Cagliari, Chievo ve Genoa'dan daha fazla gol atmayı başardı.
SÜPER LİG'DE İKİ TAKIMI GEÇTİ Bafetimbi Gomis, aynı zamanda Süper Lig ekibi Karabükve Konya'dan da daha fazla gol atmayı başardı. Fransız yıldız 5 gol daha atarsa lig tarihinde 1 sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.
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