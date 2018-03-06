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17 takım gücünde

tarihinin 1 sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu olan , ve Avrupa’nın 5 büyük liginde önemli takımları solladı

17 takım gücünde
G.Saray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi , Karabükspor maçında attığı 4 golle adını kulüp tarihine yazdırdı. Cimbom'da en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını elinde bulunduran Fransız yıldız ile ilgili çarpıçı bir detay da gözden kaçmadı. Gomis attığı 24 golle, ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 17 takımı geride bıraktı.

15 AVRUPA TAKIMINDAN FAZLA
Gomis, Avrupa'da Hamburg, Stuttgart, Amiens, Caen, West Bromwich Albion, Malaga, Las Palmas, Levante, Leganes, Benevento, Crotone, Sassuolo, Cagliari, Chievo ve Genoa'dan daha fazla gol atmayı başardı.

SÜPER LİG'DE İKİ TAKIMI GEÇTİ
Bafetimbi Gomis, aynı zamanda Süper Lig ekibi Karabük ve Konya'dan da daha fazla gol atmayı başardı. Fransız yıldız 5 gol daha atarsa lig tarihinde 1 sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.
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