Rekorsaray

G.Saray rekordan rekora koşuyor. Futbolcular ilk 24 haftabaz alındığında kariyerlerinin en iyi dönemini yaşıyor.... Ligde 24 gol atan, toplamda ise 27 gole ulaşan Fransız golcü BafetimbiGomis kariyer rekoru kırdı. YounesBelhanda, Süper Lig ve kupada 2 gol ve 10asist üreterek kendini aştı. Maicon da attığı 5 golle bu sezon kariyer zirvesi yaptı.
ASLAN'IN DURDURULAMAZ İKİLİSİ CİMBOM'DA 7gol ve 8 asist üretenRodrigues ve 6 gol ve8 asisti olan SofianeFeghouli skora en çokkatkı yaptıkları sezonugeçiriyor. İki yıldızınperformansı Galatasaray'ıbaşarıdan başarıyakoşturuyor.
9 YILDA YAPAMADIĞINI YAPTI Almanya'da 9 sezonda sadece 4 gol atan Tolga Ciğerci'nin de G.Saray'da 6golü bulunuyor.
EN GOLCÜ GALATASARAY SÜPER Lig'in iç sahada 12'de 11 galibiyetle en başarılı takımı olan Galatasaray son haftalarda attığı gollerle rekorları alt üst ediyor. Bu yıl son 20 sezonun en golcü Galatasaray'ını izliyoruz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.