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Rekorsaray

’da ilk 24 haftalık periyot dikkate alındığında , , Rodrigues, Feghouli, ve Maicon zirve yaptı...

Rekorsaray
G.Saray rekordan rekora koşuyor. Futbolcular ilk 24 hafta baz alındığında kariyerlerinin en iyi dönemini yaşıyor.... Ligde 24 gol atan, toplamda ise 27 gole ulaşan Fransız golcü Bafetimbi Gomis kariyer rekoru kırdı. Younes Belhanda, ve kupada 2 gol ve 10 asist üreterek kendini aştı. Maicon da attığı 5 golle bu sezon kariyer zirvesi yaptı.

ASLAN'IN DURDURULAMAZ İKİLİSİ
CİMBOM'DA 7 gol ve 8 asist üreten Rodrigues ve 6 gol ve 8 asisti olan Sofiane Feghouli skora en çok katkı yaptıkları sezonu geçiriyor. İki yıldızın performansı Galatasaray'ı başarıdan başarıya koşturuyor.

9 YILDA YAPAMADIĞINI YAPTI
Almanya'da 9 sezonda sadece 4 gol atan Tolga Ciğerci'nin de G.Saray'da 6 golü bulunuyor.

EN GOLCÜ GALATASARAY
SÜPER Lig'in iç sahada 12'de 11 galibiyetle en başarılı takımı olan Galatasaray son haftalarda attığı gollerle rekorları alt üst ediyor. Bu yıl son 20 sezonun en golcü Galatasaray'ını izliyoruz.
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