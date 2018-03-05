Kocaman, Akhisar maçı sonrası “İki tahrip gücü yüksek maçın ardından başlangıç problemli oldu” dedi. Zirve yarışında kontrolü kaybettiklerini belirten tecrübeli hoca "Artık rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz" diye konuştu
SÜPER Lig'in 24. haftasında dün gece sahasında konuk ettiği Akhisarspor'a3-2 yenilen Fenerbaçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Puan kaybına tahammülleri olmadığı bir dönemde 3 puan kaybettiklerini belirten Kocaman, "2. golden sonra kontrolü kaybettik. Bizim için ağır bir kayıp oldu" dedi.
KAYBETMELERİNİ BEKLEYECEĞİZ KOCAMAN şöyle devam etti: Kontrolü kaybettik. Lider ve takipçisiyle aramızdaki fark bir maçtı, iki maça çıktı. Bu saatten sonra kontrol bizim elimizde değil, kaybettik. Artık rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz.
TAM BİR DEPLASMAN HAKEMİ! İki tane arka arkaya alınana mağlubiyet kolay bir durum değil. Hepimizin bu durumda payı var. Hepimizin ortak problemi. Maçın hakemi Arda Kardeşler tam bir deplasman hakemi gibiydi. Her deplasman takımı onu ister.
VOLKAN'I ANLAYAMIYORUM... ALPER ve Volkan tecrübeli oyuncular. Konuşuyoruz, anlatıyoruz, söylüyoruz onlar da farkındadırlar ama ne söylesek boş. Alper'in hareketi belki bir anlıktı. Ama Volkan takım kaptanı, anlayamıyorum...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.