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Hasret sona erecek

6 senedir ezeli rakibini Trabzon’da mağlup edemeyen Karadeniz Fırtınası, hasreti dindirmekte kararlı.

Hasret sona erecek

Trabzonspor Beşiktaş maçına kilitlendi... Son yıllarda sahasında oynadığı maçlarda Beşiktas'a karşı kötü bir grafik çizen Karadeniz ekibi bu kötü istatistiği sonlandırmak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcuların hedefi Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarına bayram yaşatmak.

Son 5 maçta 3 kez kaybetti

Beşiktaş'a karşı evindeki son galibiyetini 21 Nisan 2012 tarihinde elde etmişti. O maçtan sonra Beşiktaş ile sahasında 5 maç oynayan Fırtına, bu maçların 3'ünü kaybetti.

Ligi iyi bir yerde bitireceğiz

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençaga Meriç, "Kadromuz kaliteli. Beşiktaş karşısına da kazanmak için çıkacağız. Takımımız elinden gelen her şeyi yapacak ve ligi iyi yerde bitirecek" dedi.

Yenemeyeceğimiz takım yok

Meriç, "Bu kadronun ligde yenemeyeceği takım yok. Beşiktaş karşısına da kazanmak için çıkacağız. Beşiktaş karşısında taraftarımız da her zamanki gibi itici gücümüz olacak" ifadelerini kullandı.

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