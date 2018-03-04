78 milyonluk hüsran

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla harikalar yaratan ve ardından flaş bir transfer hamlesiyle Beşiktaş'a imza atan JeremainLens beklentilerin çok uzağında kaldı. Son olarak Fenerbahçe derbisindeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Hollandalı yıldız 15 lig maçında sadece 1 gollük katkı yapabildi.
Önceki gün bonservisi alındı
Buna karşın Lens'in maliyeti de yaşattığı hayal kırıklığı kadar büyük... Sezon başında 1.5 milyonEuro ödenerek Sunderland'ten kiralanan Lens'in önceki gün bonservisinin alındığı da açıklandı.
Sezon başı anlaşma yapılmıştı
Sezon başı yapılan anlaşma gereği 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini mecburen alan Beşiktaş, İngiliz kulübüne 4.1 milyon Euro ödeyecek. Böylece toplam bonservis ücreti 5.6milyon Euro olacak.
8.3 milyon Euro maaşı var
Lens 5 yılda 8.3 milyonEuro garanti ücret alacak. Hepsi alt alta konduğunda Hollandalı yıldızın için kasadan tam tamına 16.7 milyon Euro (78 milyon lira) çıkacak.
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