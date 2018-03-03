Volkan&Alper’e Kocaman ceza
Perşembe gecesi Vodafone Park’ta gereksiz kırmızı gören Alper Potuk ve Volkan Demirel’e Kocaman’ın isteğiyle para cezası gelecek. Verilecek cezalar 100 bin TL’yi bulabilir.
KOCAMAN YÖNETİMLE KONUŞACAK
Aykut Kocaman, derbinin ardından "Volkan ve Alper'e ceza verecek misiniz" sorusuna "Gördükleri kırmızı kart doğru kararlardı. Onların cezasını ben vereceğim" ifadesini kullanmıştı.
CEZALAR 100'ER BİNİ BULABİLİR
Fenerbahçe yönetiminin teknik patron Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda ağır para cezası vermeye hazırlandığı her iki futbolcuya da 100'er bin TL civarında bir cezanın söz konusu olduğu ifade edildi.
ARTIK AKHİSAR'I DÜŞÜNÜN...
Bu arada Aykut Kocaman'ın dünkü çalışma öncesinde takımla bir konuşma yaptığı ve "Beşiktaş maçlarını artık bir kenara bırakın. Akhisar maçı çok kritik. Puan kaybının telafisi olmayabilir" dedi.
Etiketler: Alper Potuk , Volkan Demirel , Aykut Kocaman , Beşiktaş , Fenerbahçe , Vodafone Park , Ziraat Türkiye Kupası
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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