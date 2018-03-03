UEFA ile ilk temas

UEFA ile 9 Marttarihinde çok kritikbir toplantıyapacak olan Galatasaray'dasıcak saatler yaşanıyor...Başkan MustafaCengiz ve yöneticiler dünsürpriz bir şekilde İsviçre'yegitti. Sarı-Kırmızılılar,UEFA Genel Merkezi'ndeUEFA yetkilileri ilebir araya geldi. Tanışmaamaçlı yapılan toplantınınardından konuşan BaşkanMustafa Cengiz camiayaumut dolu mesajlar verdi.
NİSAN'DA GÜZEL HABERLER OLACAK Cengiz, "Tanışmak ve kendimizi anlatmak üzere UEFA'ya geldik. Şu anki durumumuz iyi ve daha da iyi olacak. Finansal yönden iyi gidiyoruz ve güzel haberlerle beraber Nisan ayından itibarenher şey yolunda gidecek" diye konuştu.
SERMAYE ARTIRIMI DA KONUŞULDU Başkan Cengiz'in yapılan toplantıda önceki gün kabul edilen bedelli sermaye artırımı konusunda da UEFA yetkililerini bilgi verdiği öğrenildi. 9 Mart'taki kritik zirve öncesi yapılan toplantının oldukça verimli geçtiği de ifade edildi.
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