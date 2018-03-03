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ile ilk temas

Başkan Cengiz ve yöneticiler, 9 Mart’ta yapılacak kritik toplantı öncesinde yetkilileri ile bir araya geldi. Cengiz, “Her şey yolunda. Çok daha iyi olacak” dedi...

UEFA ile ilk temas
UEFA ile 9 Mart tarihinde çok kritik bir toplantı yapacak olan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor... Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler dün sürpriz bir şekilde İsviçre'ye gitti. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Genel Merkezi'nde UEFA yetkilileri ile bir araya geldi. Tanışma amaçlı yapılan toplantının ardından konuşan Başkan Mustafa Cengiz camiaya umut dolu mesajlar verdi.

NİSAN'DA GÜZEL HABERLER OLACAK
Cengiz, "Tanışmak ve kendimizi anlatmak üzere UEFA'ya geldik. Şu anki durumumuz iyi ve daha da iyi olacak. Finansal yönden iyi gidiyoruz ve güzel haberlerle beraber Nisan ayından itibaren her şey yolunda gidecek" diye konuştu.

SERMAYE ARTIRIMI DA KONUŞULDU
Başkan Cengiz'in yapılan toplantıda önceki gün kabul edilen bedelli sermaye artırımı konusunda da UEFA yetkililerini bilgi verdiği öğrenildi. 9 Mart'taki kritik zirve öncesi yapılan toplantının oldukça verimli geçtiği de ifade edildi.
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