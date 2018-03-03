;
Yol Durumu
  1. Volkan&Alper’e Kocaman ceza
  2. Mıke Tyson gibi vurdu

Quaresma’ya en az 8 en fazla 16 maç ceza

Derbide önce Josef’e dirsek atan sonrasında ise Mehmet Ekici’ye yumruk sallayan Quaresma’ya en az 8 maksimum ise 16 maç ceza geliyor...

Quaresma’ya en az 8 en fazla 16 maç ceza
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçının ikinci yarısında oyuna girmiş ve kısa bir süre sonra kırmızı kartla takımını eksik bırakmıştı.

EN AZ 8 MAÇ CEZA!
Spor hukukçuları, Quaresma'nın Disiplin Talimatı'nın 43 ve 45. maddesine göre cezalandırılacağını belirtti. Q7, kural dışı hareket (3-6 maç) ve saldırı (5-10 maç) maddelerinden PFDK'ya sevk edildi...

12 MAÇTA 9 KARTI VAR
'ta 5. sezonunu geçiren Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 12 maçta toplam 9 kez kartla cezalandırıldı... Quaresma, Sarı-Lacivertli ekiple oynanan maçlarda 7 sarı ve 2 gördü... Hakemler, bu sezonki 3 Fenerbahçe derbisinde Siyah- Beyazlı oyuncuya 2 kırmızı ve 1 sarı kart gösterdi.



BİLGEHAN DEMİR'DEN GÖNDERME!
Dövüş sporlarının spikeri Bilgehan Demir, Beşiktaş ile F.Bahçe arasında oyananan olaylı derbiye göndermede bulundu. Demir, sosyal medya hesabından, "Derbiyi ben mi anlatsaydım acaba?" paylaşımında bulundu.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar