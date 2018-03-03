Quaresma’ya en az 8 en fazla 16 maç ceza
Derbide önce Josef’e dirsek atan sonrasında ise Mehmet Ekici’ye yumruk sallayan Quaresma’ya en az 8 maksimum ise 16 maç ceza geliyor...
EN AZ 8 MAÇ CEZA!
Spor hukukçuları, Quaresma'nın Disiplin Talimatı'nın 43 ve 45. maddesine göre cezalandırılacağını belirtti. Q7, kural dışı hareket (3-6 maç) ve saldırı (5-10 maç) maddelerinden PFDK'ya sevk edildi...
12 MAÇTA 9 KARTI VAR
Beşiktaş'ta 5. sezonunu geçiren Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 12 maçta toplam 9 kez kartla cezalandırıldı... Quaresma, Sarı-Lacivertli ekiple oynanan maçlarda 7 sarı ve 2 kırmızı kart gördü... Hakemler, bu sezonki 3 Fenerbahçe derbisinde Siyah- Beyazlı oyuncuya 2 kırmızı ve 1 sarı kart gösterdi.
BİLGEHAN DEMİR'DEN GÖNDERME!
Dövüş sporlarının spikeri Bilgehan Demir, Beşiktaş ile F.Bahçe arasında oyananan olaylı derbiye göndermede bulundu. Demir, sosyal medya hesabından, "Derbiyi ben mi anlatsaydım acaba?" paylaşımında bulundu.
Etiketler: Ricardo Quaresma , Beşiktaş , Fenerbahçe , PFDK , kırmızı kart
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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