Mıke Tyson gibi vurdu
Sarı-Lacivertliler, Quaresma'nın attığı yumruk sonrasında adeta çılgına döndü. TFF ile temasa geçtiler. F.Bahçe'den "İki oyuncumuza Mike Tyson gibi yumruk attı. En az 6 maç ceza almalı" açıklaması yapıldı
SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADILAR
Maç oynanırken Futbol Federasyonu'nun yöneticileri ile Quaresma'nın sportmenliğe aykırı davranışlarını tartışan Fenerbahçeli yöneticilerin, zaman zaman sinirlerine hakim olamadıkları öğrenildi.
TFF ARTIK GEREKENİ YAPMALI
Sarı-lacivertli yöneticiler, "Ricardo Quaresma, Josef de Souza ve Mehmet Ekici'ye ünlü boksör Mike Tyson gibi yumruk attı. En az 6 maç alması gerekiyor. TFF artık gerekeni yapmalı" ifadelerini kullandılar.
QUARESMA DİREKT YUMRUK ATTI
F.Bahçeli yöneticilerin Beşiktaş maçı için yaptığı yorumlarda, "Tamam bizden de iki oyuncu kırmızı kart gördü. Quaresma yumruk attı. Cezası neyse verilmeli, hafifletilmemeli. Bu kabul edilemez" dediği öğrenildi.
Etiketler: Ricardo Quaresma , Beşiktaş , Mike Tyson , Fenerbahçe
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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