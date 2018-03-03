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Messi’den geçiş izni yok

’da Messi’nin evinin bulunduğu alan üzerinden uçak geçmiyor. Çünkü yasak!

Messi’den geçiş izni yok
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi için İspanya'da son derece ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesi yasak. İspanyol Marca gazetesine konuşan Vueling şirketinin başkanı Javier Sanchez-Prieto, uçakların Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin evinin üzerinden geçmesinin yasak olduğunu söyledi. Javier Sanchez-Prieto açıklamasında havayolu şirketlerinin Messi'nin evinin bulunduğu alanın üzerinden geçemediklerini çünkü bunun yasak olduğunu ifade ederken, "Bu dünyanın başka hiçbir yerinde yok" ifadesini kullandı. Bu açıklamaları ardından gözler Barcelona kulübü ile Lionel Messi'ye çevrildi. Ancak henüz bu iddialara bir cevap gelmedi.
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