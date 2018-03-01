Hükümet tam destek veriyor

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği Yasası'nın mayıs ayı sonunda TBMM'de onaylanmasını beklediklerini açıkladı. Amaçlarının Türk futbolunun marka değerini artırmak olduğunu belirten Orman, " Hükümetin spora verdiği destekle futbolun izlenebilirliğini artırmak için yüksek iradesi var." dedi.
DURUMU DÜZELTMELİYİZ Türk kulüplerinin finansal durumlarının bir an önce düzelmesi gerektiğini de vurgulayan Orman, "Kulüpleri biz borçlandırmadık. Bizden önce gelen şeyler var. Tekneyi hem yüzdürmek lazım hem de finansal açıdan yürümek lazım. Kanun koyucunun gücünü arkamıza alıp diğer işlere bakmalıyız." diye konuştu.
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