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Hükümet tam destek veriyor

Futbolun marka değerini artırmak istediklerini belirten Kulüpler Birliği Başkanı , “Hükümetimiz de bizlere bu konuda tam destek veriyor” dedi

Hükümet tam destek veriyor
Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı , Kulüpler Birliği Yasası'nın mayıs ayı sonunda TBMM'de onaylanmasını beklediklerini açıkladı. Amaçlarının Türk futbolunun marka değerini artırmak olduğunu belirten Orman, " Hükümetin spora verdiği destekle futbolun izlenebilirliğini artırmak için yüksek iradesi var." dedi.

DURUMU DÜZELTMELİYİZ
Türk kulüplerinin finansal durumlarının bir an önce düzelmesi gerektiğini de vurgulayan Orman, "Kulüpleri biz borçlandırmadık. Bizden önce gelen şeyler var. Tekneyi hem yüzdürmek lazım hem de finansal açıdan yürümek lazım. Kanun koyucunun gücünü arkamıza alıp diğer işlere bakmalıyız." diye konuştu.
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